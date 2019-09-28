زعيم المعارضة التركية: أتمنى زيارة مصر لكن هذا الأمر يمنعني.. فيديو

قال رجل الدين التركي المقيم في أميركا، فتح الله جولن، إنه يتناول العلاج كل نصف ساعة.



وأضاف "جولن"، خلال حواره مع الإعلامي "نشأت الديهي"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «خضعت لعملية جراحية منذ فترة وجيزة، أدت لمضاعفات مختلفة، وأتمنى زيارة مصر، لكن أعتقد أن ظروفي الصحية لا تسمح لي بالسفر إلى مصر».



وأوضح: «القيادة في تركيا لا دراية لها بالسياسة، صحيح أنهم قدموا بعض الأمور التي تخدم قضايا المسلمين لكنهم غلفوها بالشعارات الإسلامية واستخدموها بضاعة رخيصة لضمان بقائهم في السلطة، ولإضفاء الشرعية علي فسادهم وحياتهم».

