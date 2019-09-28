ابتلعتهم ترعة القوصة.. مأساة شقيقين حاولا إنقاذ أختهما فمات الثلاثة غرقا فى سوهاج

خيم الحزن علي نجع القوصة مركز دار السلام بسوهاج، عقب غرق ٣ أطفال داخل ترعة بسوهاج، وتم انتشال الجثث الثلاث ونقلهم لمستشفي دار السلام المركزي.



تفاصيل الواقعة عندما كانت الطفلة حبيبه جابر البالغة من العمر ٨ سنوات، تسير علي حافة الترعة امام منزلها بنجع القوصة فاختل توازنها وسقطت بها، وصرخت فأسرع إليها شقيقاها، محمد ١٢ عاما، وعلي ١٠ سنوات ونزلا الي الترعة لإنقاذ شقيقتهما، لكنهما لم يتمكنا من إخراجها وغرق الثلاثه.



أهالي القرية حضروا علي الفور لدي سماعهم بالواقعة، وتمكنوا من انتشال الجثث الثلاث، وحضرت الشرطة لمكان الواقعة، وتم نقل الجثث الي مستشفي دار السلام المركزي.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطارا يفيد بغرق ٣ أطفال في ترعة بمنطقة القوصة، وانتقل إلي مكان الواقعة قوات الإنقاذ النهري، وضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص غرق كل من حبيبة جابر محمد حفني، ٨ سنوات تلميذة وشقيقاها علي، 10 سنوات تلميذ ومحمد، 12 سنة تلميذ، ويقيمون بذات الناحية بترعة في نجع القوصة.



تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة، صرحت بدفن الجثث لعدم وجود شبهة جنائية.

