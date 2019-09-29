تموين البحيرة تقبل تظلمات المستبعدين من التموين بدون استمارة

يجرى العمل على قدم وساق بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة للانتهاء من إجراءات قبول تظلمات العدالة الاجتماعية المستبعدين من الدعم من خلال 18 مكتب تموين بنطاق المحافظة حتى يوم 30 أكتوبر المقبل.





نفى المحاسب إسماعيل شلبي وكيل وزارة التموين بالبحيرة لـ "صدى البلد" الشائعات التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها والقنوات الفضائية الداعمة لها والمعادية للدولة وما اشيع حول رفع الدعم عن بطاقات التموين والخبز، مؤكدا أنها شائعات مغرضة لاثارة القلق والفوضى فى البلاد.





وأشار وكيل تموين البحيرة الى منح تيسيرات للمستبعدين من الدعم "العدالة الاجتماعية" حيث يتم قبول تظلماتهم بدون استمارات بجميع مكاتب التموين وإلى تقديم المستبعدين من الدعم "العدالة الاجتماعية " المستندات الورقية الدالة على أنه تنطبق عليه شروط العدالة الاجتماعية.





وأوضح " شلبى أن المواطن لو استبعد من الدعم بسبب انه يمتلك سيارة او لديه أبناء بمدارس خاصة او فاتورة تليفونه بمبلغ كبير والحقيقة عكس ذلك، عليه ان يحضر المستندات التى تثبت أحقيته فى الحصول على الدعم ويقدمها لمكتب التموين التابع له لإعادة الدعم له.



