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فن

ربع مليون مشاهدة.. سقفة تتصدر يوتيوب بعد طرحها بساعات

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكنت أغنية سقفة وهى الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة في دورته الثالثة من تصدر الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها بساعات قليلة.

حققت الأغنية ما يقرب من ربع مليون مشاهدة، بعد طرحها بـ 24 ساعة فقط .

"‎وسقفة سقفه سقفه .. ‎واقفين مع بعض أحلي واقفة .. ‎والدنيا علينا شاهدة شايفة .. ‎حلمنا اتحول افلام.. على حب الفن بنتجمع مع بعض .. ‎باليل دي نجوم في السما ونجوم موجود زيها عـ الارض .. من حلم صغير دي الدنيا شافتنا .. دي السما سقفنا والجونة أرضنا عالبحر دي لمتنا".

أغنية "سقفة" غناء وألحان أحمد الروبي، وكلمات: أحمد الروبي، ورامز يوسف، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.
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