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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تأجل الحسم| التعادل 2-2 يحسم مواجهة بايرن ميونيخ وريال مدريد

صدى البلد

انتهت أحداث مواجهة بايرن ميونيخ وريال مدريد  بالتعادل الإيجابي 2-2، على ملعب أليانز آرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي ريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 24 و83، فيما سجل هدفي بايرن ميونيخ كل من ليروي ساني وهاري كين فيا لدقيقتين 53 و57 من عمر اللقاء.

وينتظر الفريقين لقاء الإياب الأسبوع المقبل في السانتياجو برنابيو لحسم التأهل للمباراة النهائية.

وكشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أليانز آرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل الريال، البدء بلوكاس فاسكيز كظهير أيمن، في ظل غياب داني كارفاخال للإصابة، ويقود الهجوم الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، ومن خلفهما جود بيلينجهام.

في الوقت ذاته، يجلس البلجيكي تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء، في ظل اقترابه من الجاهزية التامة للمشاركة في المباريات.

وجاء تشكيل الريال كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: 

فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز.

الوسط: 

أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - توني كروس - فيدي فالفيردي.

الهجوم: 

فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

على الجانب الآخر، أعلن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ تشكيله فريقه على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: 

نصير مزراوي – إريك داير – كيم مين جاي – جوشوا كيميتش.

الوسط: 

كونراد لايمر – ليون جوريتسكا – رافائيل جيريرو – جمال موسيالا – ليروى ساني.

الهجوم: 

هاري كين.

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