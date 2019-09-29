Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نابولي يستضيف بريشيا في الدوري الإيطالي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:46 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق نابولي نظيره بريشيا، اليوم الأحد، في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى نابولي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يطمح بريشيا في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

ويحتل نابولي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي بريشيا في المركز العاشر بـ 6 نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإيطالي، لاتسيو مع جنوى، ولتشي مع روما، وأدونيزي مع بولونيا، وكاليا مع فيرونا، وميلان مع فيورنتينا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة أودينيزي

روما يواجه جنوى في افتتاح مبارياته بالدوري الإيطالي

بث مباشر.. مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي

قمة نارية بين يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

روما في مهمة صعبة أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

نابولي يواجه سامبدوريا في الدوري الإيطالي

ترشيحاتنا

محامى الطفلة جنة يفجر مفاجأة عن تعذيب شقيقتها بخلع أظافرها.. فيديو

مصطفى يونس: مرتضى منصور أنضف من ناس كتير

مصطفى يونس: هناك مبالغة في الإشادة بـ فايلر.. فيديو

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

دعاء التوكل على الله في الصباح.. تعرف عليه

لأول مرة .. محمد هنيدي برفقة أبنائه الثلاثة وزوجته

Advertisements

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

أخبار الرياضة ليلاً.. خائن ومحرض في أزمة الزمالك وبطل السنغال.. حقيقة منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

عريس لقطة .. شاهد احتفال مدرب منتخب مصر السابق بزفافه

مرتضى منصور يكشف سيناريو ما سيحدث في استاد برج العرب اليوم ..فيديو

بعد انضمامه للزمالك .. مصطفى يونس يكشف سبب رفضه العمل بقناة الأهلي .. فيديو

مصطفى يونس: مرتضى منصور أنضف من ناس كتير

قطر ومحامي ممدوح عباس ..رئيس الزمالك يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة جينيراسيون..فيديو

تعليق مثير من هاني حتحوت على فوز الأهلي برباعية أمام كانو سبورت..فيديو

مصطفى يونس: هناك مبالغة في الإشادة بـ فايلر.. فيديو

ضياع حلم هازارد .. ريال مدريد يحتفظ بصدارة الدوري الإسباني

الدوريات الأوروبية .. موعد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 29-9-2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفد الشباب السعودي يزور أبرز المعالم السياحية في دهب ..صور

بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها

بمشاركة 16 محافظة .. كفر الشيخ تحتضن سباقًا للدراجات فى مصيف بلطيم.. صور