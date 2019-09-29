نابولي يستضيف بريشيا في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق نابولي نظيره بريشيا، اليوم الأحد، في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.





ويسعى نابولي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يطمح بريشيا في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.





ويحتل نابولي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي بريشيا في المركز العاشر بـ 6 نقاط.





ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإيطالي، لاتسيو مع جنوى، ولتشي مع روما، وأدونيزي مع بولونيا، وكاليا مع فيرونا، وميلان مع فيورنتينا.



