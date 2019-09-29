Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

غلبتى رانيا يوسف.. مى عمر بإطلالة مثيرة فى ختام مهرجان الجونة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:49 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونه السينمائى .

وظهرت مى عمر باطلاله جرئية مما عرضها لهجوم حاد ، وقد ارتدت فستانا باللون الأبيض والأسود بأكمام شفافة مكشوف الصدر وقد توسط الفستان حزام باللون الأسود، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وتركت مي عمر شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وغير متكلفة، بالإضافة إلى اختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث إنها اختارت إبراز جمال عينيها بالآي لاينر الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وجاءت التعليقات كالتالى : " دا انتى غلبتى رانيا يوسف " _ " شكلك حلو "
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعيون جريئة.. مي سليم تبرز أنوثتها بـ اطلالة مثيرة

بجاكت مقطع من الأكمام.. هدى المفتي بإطلالة جريئة في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان تبرز أنوثتها في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

بـ فستان كب.. هبة السيسي بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان الجونة

بـ فستان كشميري قصير.. حلا شيحة تخطف الأنظار في ختام الجونة السينمائي

قصير ولامع.. شيرين رضا بإطلالة ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

ترشيحاتنا

طريقة الرجيم بالماء لحرق الدهون بسرعة غير متوقعة

بسبب شكلها.. دينا الشربيني تثير أزمة في كواليس البعض لا يذهب للمأذون مرتين

سعر الدولار اليوم الأحد

أبل تصدر تحذيرا جديدا للملايين من مستخدمي هواتف آيفون.. تفاصيل

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

معارك الفنانين ألفاظ خارجة.. زوجة أحمد الفيشاوي تسب رجلا وتتوعده بالقتل.. لفظ خادش من محمد رمضان.. أحمد فهمي يسب متابعيه.. وفيفي عبده تعتذر

Advertisements

آخر ظهور للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي قبل وفاته.. فيديو

رسالة تحذيرية للكاف والخطيب .. مرتضى منصور يطلق قذائفه بعد أزمة جينيراسيون .. فيديو

رسميا.. الداخلية السعودية تكشف تفاصيل مقتل أفضل حارس شخصي في العالم

بينهم لاعبون.. 9 أفراد من بعثة جينيراسيون يغادرون إلى السنغال قبل مواجهة الزمالك بساعات

أمر ملكي عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم

شاهد.. اللحظة الأخيرة في حياة قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان

مرتضى منصور يكشف سيناريو ما سيحدث في استاد برج العرب اليوم ..فيديو

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

أخبار الفن ..الظهور الأول لـ أبناء هنيدى الثلاثة..واعتذار تامر أمين لشيرين ..وبكاء أحلام بسبب راغب علامة

عريس لقطة .. شاهد احتفال مدرب منتخب مصر السابق بزفافه

بعد وفاته.. آخر كلمات أبناء عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان تتصدر تويتر

عاد لينتقم.. الكاف يوجه رسالة إلى النادي الأهلى بعد اكتساح بطل غينيا الاستوائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاستين بيبر وهايلي بالدوين يتوجهان لمقر حفل زفافهما .. صور

الطفلة جنة قتلتها قسوة الأسرة.. تعذيب وانتهاك حتى الموت.. وأماني الضحية الجديدة.. القصة الكاملة

بعد 6 أشهر.. جينفير لوبيز ما زالت تحتفل بخطوبتها من لاعب البيسبول الشهير