غلبتى رانيا يوسف.. مى عمر بإطلالة مثيرة فى ختام مهرجان الجونة

نشرت الفنانة مى عمر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونه السينمائى .



وظهرت مى عمر باطلاله جرئية مما عرضها لهجوم حاد ، وقد ارتدت فستانا باللون الأبيض والأسود بأكمام شفافة مكشوف الصدر وقد توسط الفستان حزام باللون الأسود، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.



وتركت مي عمر شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وغير متكلفة، بالإضافة إلى اختيار بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث إنها اختارت إبراز جمال عينيها بالآي لاينر الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وجاءت التعليقات كالتالى : " دا انتى غلبتى رانيا يوسف " _ " شكلك حلو "