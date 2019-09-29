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ثقافة

«السينما الإيرانية.. تاريخ سياسى».. كتاب جديد بالمركز القومى للترجمة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:16 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن المركز القومى للترجمة، الطبعة العربية من كتاب "السينما الايرانية.. تاريخ سياسى" من تأليف حامد رضا صدر، ومن ترجمة أحمد يوسف.

يهدف الكتاب إلى تقديم تحليل شامل للسينما الإيرانية، ومعارضة تهميش المسائل السياسية بداخلها ، والكشف عن بعض المفاهيم السائدة حول دور ومكانة السياسة فى التيار السائد للسينما الإيرانية، والقصد من ذلك هو دراسات تيمات وشخصيات الأفلام الإيرانية منذ بداية القرن العشرين، فيما يتعلق بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يتناول الكتاب كلً من السينما والتاريخ، موضحًا الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية التى ظهر فيها أهم المخرجين والأفلام والتيمات والشخصيات، بالتركيز على أكثر الانماط الفليمية وجودا فى السينما الايرانية التى كانت تخاطب دائما –وإن لم يكن بشكل مباشر-رغبات ومخاوف الشعب الايرانى فى لحظة تاريخية معينة.

على مدار 395 صفحة و تسعة فصول تتناول تاريخ السينما الايرانية، تبدأ من السنوات الأولى من عام 1900 الى عشرينيات القرن العشرين، ثم من عشرينات الى اربعينات القرن العشرين، الأربعينيات، الخمسينيات، السيتينيات، السبعينيات، الثمانينيات، التسعينيات، ويتناول الفصل التاسع والأخير الفترة من عام 2000 الى 2005، كما يضم الكتاب أيضًا قائمة باسماء الافلام الايرانية حسب ورودها فى الكتاب.

بحسب المؤلف- فانه منذ بدايتها وحتى وقت قريب، قدمت السينما الايرانية نفسها باعتبارها –على نحو خاص-شكلا من أشكال التسلية الهروبية، وطوال تاريخها، ظلت متصفة بالسيناريوهات الرديئة، والتمثيل المتواضع، والقيم الانتاجية المنخفضة، لقد مالت الافلام الايرانية فى الشكل والمضمون إلى أن تكون محافظة، ولكننا اذا قرأنا ما بين السطور، سوف نجد دافعا خاصا، ومتناقضا احيانا، يتيح فرصة لدراسة مشكلات اجتماعية وسياسية محددة.

المؤلف حامد رضا صدرناقد سينمائى ايرانى ولد فى العام 1956،ويكتب بانتظام عمودا فى مجلة السينما الايرانية بعنوان "ظل الخيال" ومقالات فى العديد من الدوريات السينمائية الأخرى، قام بترجمة بعض الكتب السينمائية الأمريكية الى اللغة الايرانية ،كما اجرى مقابلات مع العديد من فنانى السينما العالميين،له مجموعة من الكتب حول السينما نذكر منها:" سينما الكوميديا" ،"ضد الريح:السياسة فى السينما الايرانية".

المترجم أحمد يوسف، له عدد كبير من الدراسات والمقالات فى السينما والنقد السينمائى، كما ترجم مجموعة هامة من الكتب ،نذكر منها :"سيناريو الأفلام القصيرة""فن التمثيل السينمائى"،"الصورة الشريرة للعرب فى السينما الامريكية"،"موسوعة شيرمر للسينما" و"الفلسفة والسينما".
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