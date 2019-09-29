انخفاض اسعار الدولار اليوم فى 10 بنوك

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 29-9-2019، بمنتصف تعاملات اليوم في 10 بنوك، بعد أن سجل سعر الدولار استقرارا في بداية التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة.



الدولار ينخفض فى 10 بنوك



سجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة نحو 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.





سعر صرف الدولار في بنك المصرى الخليجى:



وشهد الدولار انخفاضا فى بنوك "المصرى الخليجى ، قناة السويس،الاهلى ، مصر " 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في البنك العربى الافريقى للتنمية:



وانخفض سعر صرف الدولار فى بنوك "العربى الافريقى ، عودة ، الأهلي الكويتي (بيريوس) "وبلغ 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدولار فى بنوك المصرف المتحد ،التجارى الدولى " 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري على اخر ارتفاع له منذ يومين وفقا لأحدث بيانات صادرة عنه مسجلا 16.25 جنيه للشراء و 16.38جنيه للبيع.



استقرار سعر الدولار في البنوك التالية:-



وبلغ سعر صرف الدولار فى بنك الإسكان والتعمير 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.



واستقر سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية عند 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.28 جنيه للشراء و16.38 جنيه للبيع.





استقر سعر صرف الدولار فى بنوك "كريدي أجريكول،مصر إيران للتنمية، الشركة المصرفية "عند 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع.



استقر سعر صرف الدولار فى البنك الاهلى اليونانى عند 16.25 جنيه للشراء و 16.35 جنيه للبيع .



وقدم بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.51 جنيه.



ويقدم بنك التجارى الدولى CIB أقل سعر لبيع الدولار 16.31 جنيه.