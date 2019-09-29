Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فيلم هندي.. بعد محاولات للإنجاب حدثت الصدمة الكبرى

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:52 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
ما حدث مع أحد الأزواج البريطانيين أشبه بالأفلام الهندية التي يكتشف فيها الزوج أنه كان متزوجا من أخته وتحدث الصدمة في نهاية الفيلم.

بحسب ما ورد في صحيفة "ميرور"، فإن أحد الأزواج -رفض ذكر اسمه - صدم في اليوم الذي قرر أن يقوم بتحليل الحمض النووي للجنين، حيث اكتشف أن أم الجنين هي أخته غير الشقيقة من أم مختلفة.

قد يبدو الأمر كمشهد سينمائي هندي ولكن هذا ما حدث بالفعل مع ذلك الرجل، وفي البداية لم يستوعب عقله الصدمة إلا أن تحليل الحمض النووي له ولزوجته أثبت ذلك.

وأكد الزوج أن والده ما زال على قيد الحياه و تأكد من تلك المعلومة بعدها بأيام من والده، وكان مبرر والده أنه وجد ابنه يعشق تلك الفتاة، ولم يستطع منعه من حبها فورطه في مشكلة أكبر.

رفض الزوج إجهاض الجنين بشدة بسبب حبه الشديد لزوجته، ولكن بعد تفكير وجد أنه لا يوجد مفر سوى الإجهاض ومن بعده الانفصال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم إجهاض الأم جنينها بعد ما تبين أن به مرض

اسباب الاجهاض المتكرر.. احذري 5 أعراض تفقدك جنينك

ترشيحاتنا

نصب وانسحاب في ألعاب القوى.. فضيحة عالمية تضرب قطر.. صور

في اليوم العالمي للقهوة.. تعرف على أكثر 5 دول تعشقها

أول تعليق لمدير مكتب ولي العهد على مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم

بسبب ملابس جريئة.. مشادة بين مي الغيطي وأحد متابعيها

محمد صلاح قائد منتخب مصر الجديد في ولاية حسام البدري

بشرى سارة لـ الأهلى بعد التأهل إلى دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حلق في البطن.. انتقادات لـ اطلالة ريم مصطفى الجريئة

شبه هيفاء وهبى.. منى ممدوح تستعرض أنوثتها بملابس مثيرة

إنشاء 24 ناديا و379 مركز شباب في البحيرة بتكلفة 20.7 مليون جنيه