فيلم هندي.. بعد محاولات للإنجاب حدثت الصدمة الكبرى

ما حدث مع أحد الأزواج البريطانيين أشبه بالأفلام الهندية التي يكتشف فيها الزوج أنه كان متزوجا من أخته وتحدث الصدمة في نهاية الفيلم.



بحسب ما ورد في صحيفة "ميرور"، فإن أحد الأزواج -رفض ذكر اسمه - صدم في اليوم الذي قرر أن يقوم بتحليل الحمض النووي للجنين، حيث اكتشف أن أم الجنين هي أخته غير الشقيقة من أم مختلفة.



قد يبدو الأمر كمشهد سينمائي هندي ولكن هذا ما حدث بالفعل مع ذلك الرجل، وفي البداية لم يستوعب عقله الصدمة إلا أن تحليل الحمض النووي له ولزوجته أثبت ذلك.



وأكد الزوج أن والده ما زال على قيد الحياه و تأكد من تلك المعلومة بعدها بأيام من والده، وكان مبرر والده أنه وجد ابنه يعشق تلك الفتاة، ولم يستطع منعه من حبها فورطه في مشكلة أكبر.



رفض الزوج إجهاض الجنين بشدة بسبب حبه الشديد لزوجته، ولكن بعد تفكير وجد أنه لا يوجد مفر سوى الإجهاض ومن بعده الانفصال.