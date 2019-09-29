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رياضة

رئيس نادي المنيا يحفز لاعبي الطائرة قبل مواجهة طلائع الجيش

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:12 م
رئيس نادي المنيا
رئيس نادي المنيا
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رباب الهوارى
عقد المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا الرياضي جلسة تحفيزية للاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة والجهاز الفني والإداري بقيادة إبراهيم عبد الحكم، قبل إنطلاق فعاليات الدور التمهيدي من الممتاز "أ" بمواجهة طلائع الجيش، الأثنين المقبل.

أكد "عبد الجابر" على دعم النادي الكامل للفريق المنياوي خلال مشواره بالممتاز، لافتًا بأنه ينتظر أداء مميز ومشرف لاعبي المنيا خلال هذا الموسم ؛ لإرضاء جماهير ومحبي الفريق ، وذلك بترجمة المجهودات التي قام بها الجهاز الفني خلال فترة الإعداد والمباريات الودية، موضحًا بأن المنافسة ستكون قوية وستحتاج للمزيد من التركيز والجهد للوصول للمكانة التي يستحقها نادي المنيا.

و رحب رئيس النادي بإنضمام "اسماعيل رجب" لصفوف مدربي الفريق خلفًا لـ "حاتم فاروق" نظرًا لسفره خارج البلاد، و جاء ذلك بحضور أ. خالد فايز عضو مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي.

كما يغادر الفريق المنياوي المحافظة ، اليوم الأحد، متوجهًا إلى القاهرة للاستعداد لمواجهة فريق طلائع الجيش في مباراة ستجمع بينهم في تمام الرابعة عصر غدا الاثنين.

ويضم الجهاز الفني المعاون لـ"عبد الحكم" خلال الموسم الجديد كل من : خالد أبو الوفا مدرب عام الفريق، وإسماعيل رجب مدرب مساعد، د. أحمد السيوفي أخصائي علاج طبيعي، د. حسين الشيمي أخصائي أحمال بدنية، وأحمد هتلر مدير إداري، تحت إشراف أ. مصطفى فتحي يونس عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط.
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