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فن

لما أمك تعملك أم كلثوم في البيت وتتحرق .. نجوم مسرح مصر يشعلون السوشيال ميديا.. شاهد

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:11 م
نجوم مسرح مصر
نجوم مسرح مصر
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القسم الميدانى
نشر الفنان مصطفى بسيط صورة له مع الفنان اوس اوس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلق مصطفى بسيط على الصورة قائلا "
لما امك تعملك ام كلثوم في البيت وتتحرق يطلع اوس اوس 🤦‍♂️ #احنا_اسفين_ياست 😐😂
#مصطفي_بسيط #فرعون #اوس_اوس #محمد_اسامه #كوكب_الشرق#ام_كلثوم #مسرح_مصر #الموسم_الخامس ".


وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

هموت من الضحك 😂 - لية كدة دا اوس اوس عسلية


ويشارك الفنان مصطفي بسيط نجوم مسرح مصر في الموسم الأخير بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من نجوم المسرح علي ربيع ، محمد انور ، شيماء سيف، حمدي المرغني و اوس اوس .
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