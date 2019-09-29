لما أمك تعملك أم كلثوم في البيت وتتحرق .. نجوم مسرح مصر يشعلون السوشيال ميديا.. شاهد

نشر الفنان مصطفى بسيط صورة له مع الفنان اوس اوس من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .وعلق مصطفى بسيط على الصورة قائلا "لما امك تعملك ام كلثوم في البيت وتتحرق يطلع اوس اوس 🤦‍♂️ #احنا_اسفين_ياست 😐😂#مصطفي_بسيط #فرعون #اوس_اوس #محمد_اسامه #كوكب_الشرق#ام_كلثوم #مسرح_مصر #الموسم_الخامس ".وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :هموت من الضحك 😂 - لية كدة دا اوس اوس عسليةويشارك الفنان مصطفي بسيط نجوم مسرح مصر في الموسم الأخير بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من نجوم المسرح علي ربيع ، محمد انور ، شيماء سيف، حمدي المرغني و اوس اوس .