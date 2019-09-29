الزمالك بيلاعب نفسه.. أول رد فعل من ميتشو بعد إلغاء مباراة جينيراسيون السنغالي .. فيديو

تأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات بعدما أعلن طاقم الحكام المالي انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي في غياب الفريق السنغالي عن المباراة المقامة حاليا فى إطار إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



وعقب إعلان حكم المباراة صافرة انتهاء المباراة بعد مرور الوقت القانوني وغياب الفريق السنغالي، حرض الصربي ميتشو على النزول إلى أرضية ملعب استاد برج العرب بجوار اللاعبين لإعطاء بعض المحاضرات الفنية والتكتيكية والاستفادة من تواجد اللاعبين.



وتمسك بطل السنغال بموقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان مقررا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم اخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلا من أمس السبت فى بتروسبورت‎.

