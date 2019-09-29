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رياضة

تعليق ناري من مرتضى منصور على خطاب الكاف بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:41 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موقف الأبيض بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي اليوم في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وقال المستشار مرتضى منصور، في تصريحات خاصة، "القصة انتهت تمامًا، الزمالك تأهل لدور المجموعات الأفريقي بعد قرار الحكم اليوم".

وتابع المستشار مرتضى منصور، "الحكام في برج العرب وليس بتروسبورت وهو ما يحمل اعتراضا واضحا وصريحا بشرعية لقاء اليوم".

وأضاف المستشار مرتضى منصور، "علينا أن نغلق صفحة بطل السنغال والآن نبدأ الاستعداد لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري".
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