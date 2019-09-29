تعليق ناري من مرتضى منصور على خطاب الكاف بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موقف الأبيض بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي اليوم في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.





وقال المستشار مرتضى منصور، في تصريحات خاصة، "القصة انتهت تمامًا، الزمالك تأهل لدور المجموعات الأفريقي بعد قرار الحكم اليوم".





وتابع المستشار مرتضى منصور، "الحكام في برج العرب وليس بتروسبورت وهو ما يحمل اعتراضا واضحا وصريحا بشرعية لقاء اليوم".



