علمنا على الاهلى والزمالك.. مدير صن داونز: لا نخشى مواجهة أحد

نجح الأهلي في الصعود إلى دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا عقب فوزه على حساب كانو سبورت بأربعة أهداف دون رد فى "برج العرب" بعد أن فاز على الفريق نفسه فى غينيا الإستوائية بهدفين دون رد.





ويمتلك الأهلي فرصًا لمواجهة الزمالك كون القرعة لا تبعد أندية الدولة الواحدة عن بعضها، كما أن لديه فرصة للعب في نفس المجموعة مع صان داونز الذي أقصاه من البطولة في النسخة الماضية.





وتواصل موقع "صدى البلد" مع "يوجيش سينج" مدير نادى صن داونز الجنوب إفريقي للكشف عن رأيه في فرص مواجهة الأهلي في المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وقال يوجوش عن القرعة، "نحن نحترم الـ 15 ناديا الأخري، ولكن كل تركيزنا على أنفسنا كفريق صن داونز، كل نادٍ في مرحلة المجموعات وصل عن جدارة، لذلك لا يهم من الـ 3 أندية المتواجدة معانا، ولن تكون هناك مباريات سهلة أو مجموعة سهلة هذا العام على الإطلاق".





وتابع: "بكل وضوح سنتواجد في القاهرة بعد حوالي إسبوعين لحضور القرعة وسنعرف بعدها ما سيحدث".





وعن مواجهة الأهلي قال: "كما قلت لك نحن نحترم جميع الفرق، نعرف جيدًا أن الأهلي أصبح من المرشحين المفضلين لنا، لا نخشى أي ناد لقد أثبتنا ذلك عندما هزمنا الزمالك 3-0 والأهلي 5-0 وهو أفضل رد".



