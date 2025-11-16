قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يؤكد أهمية الحوار مُتعدّد الأطراف لتعزيز الأمن والاستقرار النووي
تراجع جديد بأسعار الدواجن اليوم .. ومفاجأة في ثمن البيض
طقس الأحد| أجواء خريفية وأمطار تضرب هذه المناطق
التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور
استغاثة مصرية تقلب السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لأزمة ميار نبيل في الإمارات
فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات
مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
«أخبار كاذبة» .. رسالة حاسمة من وسام أبوعلي لجماهير الأهلي
ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات
الغنيمة الباردة.. علي جمعة فضل هذه العبادة في فصل الشتاء
شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل
أحمد عبد الباسط يكشف عن إصابات المنتخب قبل مباراة كاب فيردي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن إصابات منتخب مصر قبل المباراة الودية كاب فيردي.

إصابات المنتخب

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إصابات المنتخب ..

زيزو يعاني من إصابة في الأوتار المحيطة بالركبة ويعاني حمدي فتحي من إصابة في عضلات الساق، وإصابة صلاح محسن في العضلة الخلفية".

محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، تدريباته بمدينة العين استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي وديًا في السادسة مساء غدٍ الاثنين - بتوقيت القاهرة - على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "منتخب مصر يعلن منح محمد صلاح راحة وعدم مشاركته في ودية كاب فيردي".

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العين الدولية المقامة حاليًا في دولة الإمارات، وسط غياب 11 لاعبًا عن القائمة لأسباب مختلفة، بين الإصابات والإجهاد وعدم الجاهزية.

وتشكل هذه الغيابات تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، الذي يسعى لإنهاء مشاركته في البطولة بنتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة.

يفتقد المنتخب المصري جهود نجمه الأول محمد صلاح، الذي قرر الجهاز الفني إراحته تجنبًا للإجهاد، خاصة بعد ضغط المباريات في الفترة الأخيرة. كما يغيب أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، ومحمد عبد المنعم بسبب إصابات مختلفة تمنعهم من المشاركة.

وتضم قائمة الغائبين أيضًا كلًا من: أحمد عيد، إبراهيم عادل، إمام عاشور، مصطفى فتحي، مهند لاشين، وعمرو الجزار.

ويأتي غياب هذا العدد الكبير ليضع حسام حسن أمام مهمة صعبة في إعادة تشكيل الفريق وإيجاد البدائل المناسبة، خاصة وأن معظم الغائبين من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب بشكل مستمر.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر
تقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين مصر والرأس الأخضر غدًا الإثنين 18 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية. ويسعى المنتخب لاستغلال اللقاء لإشراك عناصر جديدة وتجربة مزيد من اللاعبين في ظل الغيابات الحالية.

منتخب مصر إصابات المنتخب كاب فيردي الاهلي الزمالك

