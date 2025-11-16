أحمد عبد الباسط يكشف عن إصابات المنتخب قبل مباراة كاب فيردي.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن إصابات منتخب مصر قبل المباراة الودية كاب فيردي.

إصابات المنتخب

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إصابات المنتخب ..

زيزو يعاني من إصابة في الأوتار المحيطة بالركبة ويعاني حمدي فتحي من إصابة في عضلات الساق، وإصابة صلاح محسن في العضلة الخلفية".

محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، تدريباته بمدينة العين استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي وديًا في السادسة مساء غدٍ الاثنين - بتوقيت القاهرة - على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "منتخب مصر يعلن منح محمد صلاح راحة وعدم مشاركته في ودية كاب فيردي".

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العين الدولية المقامة حاليًا في دولة الإمارات، وسط غياب 11 لاعبًا عن القائمة لأسباب مختلفة، بين الإصابات والإجهاد وعدم الجاهزية.

وتشكل هذه الغيابات تحديًا كبيرًا للجهاز الفني، الذي يسعى لإنهاء مشاركته في البطولة بنتيجة إيجابية رغم الظروف الصعبة.

يفتقد المنتخب المصري جهود نجمه الأول محمد صلاح، الذي قرر الجهاز الفني إراحته تجنبًا للإجهاد، خاصة بعد ضغط المباريات في الفترة الأخيرة. كما يغيب أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، ومحمد عبد المنعم بسبب إصابات مختلفة تمنعهم من المشاركة.

وتضم قائمة الغائبين أيضًا كلًا من: أحمد عيد، إبراهيم عادل، إمام عاشور، مصطفى فتحي، مهند لاشين، وعمرو الجزار.

ويأتي غياب هذا العدد الكبير ليضع حسام حسن أمام مهمة صعبة في إعادة تشكيل الفريق وإيجاد البدائل المناسبة، خاصة وأن معظم الغائبين من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب بشكل مستمر.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين مصر والرأس الأخضر غدًا الإثنين 18 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية. ويسعى المنتخب لاستغلال اللقاء لإشراك عناصر جديدة وتجربة مزيد من اللاعبين في ظل الغيابات الحالية.