وزير الخارجية يؤكد أهمية الحوار مُتعدّد الأطراف لتعزيز الأمن والاستقرار النووي
تراجع جديد بأسعار الدواجن اليوم .. ومفاجأة في ثمن البيض
طقس الأحد| أجواء خريفية وأمطار تضرب هذه المناطق
التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور
استغاثة مصرية تقلب السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لأزمة ميار نبيل في الإمارات
فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات
مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
«أخبار كاذبة» .. رسالة حاسمة من وسام أبوعلي لجماهير الأهلي
ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات
الغنيمة الباردة.. علي جمعة فضل هذه العبادة في فصل الشتاء
شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل
هاتلي فريق يقدر علينا.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

استفز الناقد الرياضي عمرو الدردير جماهير النادي الاهلي، بعد أن شارك أرقام الزمالك الأخيرة.

منشور الدرير

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"هاتلي فريق في القارة كان يقدر علينا وقتها ".

وإليكم الارقام

فيريرا يُهدّد الزمالك بشكوى رسمية لـ «الفيفا»

وكان قد كشف الإعلامي جمال الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور، أن المدير الفني السابق لنادي الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، منح إدارة القلعة البيضاء مهلة لمدة 10 أيام قبل التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك للمطالبة بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وأوضح الغندور أن فيريرا يسعى للحصول على كامل مستحقاته المتفق عليها في العقد، وهو ما تسبب في تعثر الوصول إلى حل خلال الجلسة الأولى التي عقدت بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

جلسة تفاوض بلا اتفاق

وأشار الغندور إلى أن الجلسة التي جمعت فيريرا بمسؤولي الزمالك لم تُسفر عن اتفاق نهائي، حيث تمسّك المدرب البلجيكي بالحصول على كامل حقوقه المالية دون أي تنازل. وأضاف أن إدارة الزمالك حاولت مناقشة احتمالات لتسوية مالية، لكن وجهات النظر كانت متباعدة، ليتم تأجيل الحسم إلى جلسة لاحقة لم تُعقد في النهاية.

مغادرة القاهرة وإنذار أخير

وبحسب الغندور، غادر فيريرا القاهرة قبل ثلاثة أيام، بعدما لم يتلقَّ أي إخطار من النادي بموعد جلسة تفاوض جديدة. وأبلغ المدرب مسؤولي الزمالك بشكل واضح أنه في حال لم يتم التواصل معه خلال المهلة المحددة، فسيتجه مباشرة إلى تقديم شكوى رسمية أمام فيفا.

وأكد الإعلامي أن فيريرا اعتبر عدم تحديد جلسة جديدة وعدم تقديم مقترحات واضحة من جانب الزمالك بمثابة مماطلة، وهو ما دفعه إلى اتخاذ خطوات فعلية نحو التصعيد.

تجاهل وكيل المدرب يزيد الأزمة

اختتم الغندور تصريحاته مؤكّدًا أن الأزمة تعقّدت بسبب تجاهل إدارة الزمالك التواصل مع وكيل أعمال يانيك فيريرا، رغم محاولات الأخير فتح قنوات اتصال رسمية لإنهاء الملف بشكل ودي.

وأشار إلى أن هذا التجاهل دفع المدرب ووكيله إلى الاستقرار على اتخاذ خطوات تصعيدية، على رأسها شكوى فيفا، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام العشرة المقبلة.

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

