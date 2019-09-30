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برلمان

صناعة البرلمان تعلن مفاجأة سارة بشأن انخفاض اسعار السيارات

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:59 ص
مفأجاة بشأن انخفاض
مفأجاة بشأن انخفاض اسعار السيارات
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حسن رضوان
توقع فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، انخفاضا كبيرا في أسعار السيارات بسبب قدوم وفد من كبرى الشركات الكورية يضم 20 شركة عالمية في مختلف القطاعات الصناعية للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري خلال الفترة من 7-9 اكتوبر.

وأضاف "فتي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة السابقة قام مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة بتقديم مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم تسهيلات ضخمة للمستثمرين من حيث الامن والامان والارض وغيرها، وذلك يجعل مصر محط أنظار الجميع لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الاجانب للاستثمار داخل مصر.

وفي هذا الصدد أكد النائب أن ذلك الخطوات الايجابية التي قدمها البرلمان والحكومة أثمرت بالإيجاب وخير دليل على ذلك قدوم وفدًا كوريًا يضم 20 شركة متخصصة في مختلف الصناعات العالمية، مؤكدًا أن ذلك له مزايا كثيرة ستصب في مصلحة الدولة من جهة والمواطن من جه اخري.

وأوضح النائب أن من أبرز المزايا هي توفير فرص عمل جديدة للشباب فضلا عن إدخال العملة الصعبة للدولة بالإضافة لانخفاض أسعار السيارات في مصر بسبب وجود شركات جديدة تنافس الشركات الموجودة في مصر مما ينتج عنه انخفاض في أسعارها بشكل كبير.

يأتي ذلك بأن أن تم الإعلان عن استضافة القاهرة مطلع الأسبوع المقبل وفدا من كبرى الشركات الكورية يضم 20 شركة عاملة في مختلف القطاعات الصناعية، للمشاركة في فعاليات منتدى الأعمال المصري الكوري واجتماعات مجلس الأعمال المشترك بين البلدين والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 7-9 أكتوبر.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير التجارة والصناعة، ويون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق له، حضر اللقاء أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى.
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