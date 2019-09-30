تعليق ناري .. مرتضى منصور يكشف المتورطين في أزمة جينيراسيون .. فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقفه بشأن خطاب الكاف بدراسة إعادة لقاء جينيراسيون فوت، الذي كان مقررا إقامته مساء الأحد في ملعب برج العرب لخوض مباراة الإياب لدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.





وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، إن النادي ليس طرفا في الأزمة، حيث إن الجهات الأمنية أرسلت خطابا بضرورة تغيير ملعب بتروسبورت لدواع أمنية، والجبلاية بدورها خاطبت الاتحاد الأفريقي "كاف" كما تم إخطارنا، لذلك لن أوافق بإعادة المباراة كما تردد، لأن الزمالك التزم بالتعليمات "ولو قالولي اروح بتوك توك كنت وافقت".





واضاف ان المتورطين في الأزمة ، أشخاص تابعين لممدوح عباس رئيس الزمالك السابق ، والقطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان.



