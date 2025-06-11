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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأكيدا لـ صدى البلد.. روبوت المرور الجديد لـ "تنظيم الحركة" وليس رادارًا للمخالفات| صور

روبوت المرور الجديد
روبوت المرور الجديد
أحمد مهدي

ظهر من جديد روبوت المرور الجديد في شوارع العاصمة الإدارية بعد إطلاقه رسميا لتنظيم الحركة المرورية بالميادين والشوارع بديلا لـ عسكري المرور.

حيث تبين أن روبوت المرور الجديد الذي يشبه عسكري المرور يقوم بتنظيم الحركة المرورية للمركبات في الشوارع والميادين وتم استخدامه بالفعل في شوارع العاصمة الإدارية حيث ظهر أثناء تنظيم حركة المركبات بين الشوارع في الحي الحكومي.

فيما نشر موقع صدى البلد قبل أيام تفاصيل عن روبوت المرور الجديد فور ظهوره الأول أثناء التجربة في شوارع العاصمة الإدارية، وهو في إطار مواصلة وزارة الداخلية تفعيل أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة في كامل قطاعاتها لا سيما إدارات المرور المختلفة، لمواكبة التقنيات وتطوير المنظومة بأكملها.

وضمن التكنولوجيا الحديثة تم الاستعانة بـ روبوت مرور جديد لمساعدة ضباط المرور في الشوارع على تنظيم الحركة المرورية ورصد الحالة العامة، حيث ظهر في شوارع العاصمة الإدارية أثناء تجربته للمرة الأولى ومن المنتظر أن يكون أحدث صيحات المرور خلال النصف الثاني من عام 2025.

مصادر أمنية أكدت على أن الاستعانة بأحدث تقنيات التكنولوجيا في المرور لم يكن جديدا، فمنذ سنوات قليلة استعانت وزارة الداخلية بأحدث التقنيات والصيحات في عالم المرور، خاصة بعد إدخال العديد من أجهزة الرادار الحديثة حول العالم والتي استطاعت رصد طرق وصلت إلى 8 حارات مرورية وتصوير المخالفات المرورية.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم دراسة الاستعانة أيضا بـ الدرون الطائر لرصد المخالفات وتصويرها وأيضا رصد حالة الطرق والمحاور واستخدامها في تصوير لقطات جوية للطرق، ضمن خطة التنمية والتكنولوجيا التي تستعين بها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة في كامل قطاعاتها المختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن روبوت المرور الجديد سيتم الاستعانة به لتقليل العنصر البشري والإستفادة به في الطرق والمحاور لمساعدة رجال المرور وتقديم الخدمات المرورية في الشوارع لتنظيم الحركة ومنع التكدسات بالإضافة لرصد الحالة المرورية لمنع الحوادث لا قدر الله والحفاظ على المواطنين.

حيث جرى الاستعانة بـ روبوت المرور الجديد في العاصمة الإدارية بالفعل وتجربته في محيط حي الوزارات الجديد وتجربة الأعمال التي يقوم بها بجانب ضباط المرور في إطار استخدام التكنولوجيا الحديثة في عالم المرور وتطوير كافة إدارات الوزارة والإستعانة بالتقنيات الحديثة.

روبوت المرور الجديد رادار روبوت المرور تنظيم الحركة المرورية عسكري المرور

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