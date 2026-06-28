مفيدة شيحة ترتدي زي حارس منتخب مصر.. وتشيد بتألق مصطفى شوبير في كأس العالم

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار اون، بالأداء المميز الذي يقدمه مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدة فخرها بما حققه الحارس الشاب من أرقام وإنجازات خلال البطولة.

وظهرت مفيدة شيحة في البرنامج وهي ترتدي زي حارس منتخب مصر، معبرة عن دعمها الكامل لشوبير، وقالت: "أنا اللي طلبت التيشيرت من الكابتن شوبير وزوجته، وأنا بحبكم وانتوا عيلة تجنن، وبحترم كل لاعيبة المنتخب".

وأضافت: "مصطفى شوبير حقق أرقام قياسية، بعدما تعادل في المشاركة بكأس العالم مع والده، كما نجح في تحقيق رقم مميز في التصدي لركلات الجزاء مثل عصام الحضري في بطولات كأس العالم".

وأكدت الإعلامية أنها تشعر بالفخر تجاه ما يقدمه مصطفى شوبير مع الفراعنة، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالاطمئنان خلال وجوده في حراسة مرمى المنتخب بسبب تركيزه الكبير وثباته في التعامل مع المباريات الصعبة.

وتابعت مفيدة شيحة: "أنا معجبة جدًا بتركيز مصطفى شوبير، وكلنا كنا مطمئنين بوجوده في حراسة المرمى، لأنه أثبت أنه يمتلك شخصية قوية وقدرة على الظهور في المواعيد الكبيرة".

وأكدت أن مصطفى شوبير يمثل مستقبل حراسة المرمى في مصر، وأن تألقه في كأس العالم يعد إضافة جديدة لمسيرته ويمنحه مكانة مميزة بين نجوم المنتخب الوطني.