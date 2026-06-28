محافظ الإسكندرية: شارع النبي دانيال واحد من أهم الشوارع ورمز يجسد التعايش والتقارب بين الأديان

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن شارع النبي دانيال يُعد أحد أهم الشوارع التاريخية بالمحافظة، ورمزًا يجسد قيم التعايش والتقارب بين الأديان، لما يحمله من إرث حضاري وثقافي يعكس هوية المدينة.

وقال أيمن عطية، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن أعمال التطوير التي شهدها الشارع شملت إعادة تنظيم مكتبات بيع الكتب، والتي كانت تتسم في السابق بالعشوائية، حيث تم إنشاء ممر حضاري يحاكي فكرة "المكتبة المفتوحة"، بما يوفر بيئة مناسبة لعرض الكتب ويُسهم في تسهيل حركة الزائرين وتشجيع القراءة واقتناء الكتب.

المركز الثقافي الفرنسي

وتابع أن شارع النبي دانيال يضم عددًا من المؤسسات الثقافية البارزة، من بينها المركز الثقافي الفرنسي، إلى جانب مراكز ثقافية أخرى، وهو ما يعزز مكانة الشارع كأحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية في الإسكندرية، ويؤكد حرص المحافظة على الحفاظ على طابعه التاريخي والثقافي بالتوازي مع جهود التطوير والتحديث.