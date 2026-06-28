محافظ الإسكندرية يؤكد: توفير كافة سبل الدعم لانتظام امتحانات الثانوية

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، جولة ميدانية لتفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، بالتزامن مع انطلاق أولى المواد الأساسية المضافة للمجموع، وهي امتحان اللغة العربية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

جولة لتفقد اجواء الامتحانات

واستهل المحافظ جولته بزيارة مدرسة فيكتوريا كوليدج التابعة لإدارة المنتزه أول التعليمية، حيث تابع انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، واطلع على سير أعمال الامتحانات، بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وأمجد عاطف، مدير إدارة المنتزه أول التعليمية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة حرصت على الاستعداد المبكر لموسم امتحانات الثانوية العامة، من خلال التنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية، بما يشمل رفع الإشغالات بمحيط اللجان، وتحسين الحالة المرورية، وتيسير وصول الطلاب إلى مقار الامتحانات في سهولة ويسر.

وأوضح أن المحافظة تعمل بالتنسيق المستمر مع مديرية الأمن ومديرية الشؤون الصحية وكافة الجهات المعنية، لتأمين اللجان وخطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة، إلى جانب توفير الخدمات الطبية اللازمة داخل اللجان وخارجها، بما يضمن انتظام الامتحانات في أجواء آمنة تحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار المحافظ إلى أن امتحانات الثانوية العامة تحظى باهتمام ومتابعة دقيقة من الدولة، من خلال غرف العمليات المركزية والجهات المختصة، لرصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري، مؤكدًا أن ما تم رصده حتى الآن من ملاحظات يعد محدودًا للغاية، وأن الامتحانات تسير بصورة منتظمة ودون معوقات.

ووجّه المحافظ رسالة طمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لتوفير المناخ الملائم لأبنائهم خلال فترة الامتحانات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج.

يُذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية هذا العام يبلغ 66 ألفًا و117 طالبًا وطالبة، موزعين على مختلف الشعب، بواقع 18 ألفًا و313 طالبًا بالشعبة الأدبية، و30 ألفًا و118 طالبًا بشعبة العلوم، و14 ألفًا و767 طالبًا بشعبة الرياضيات، إضافة إلى 2929 طالبًا بالنظام التعليمي الدولي.

وتُعقد الامتحانات داخل 124 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، إلى جانب لجنة خاصة بمدارس المتفوقين، فيما جرى تجهيز 27 استراحة للملاحظين والمراقبين، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات طوال فترة انعقادها.