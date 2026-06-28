مصرع 4 أشخاص وفرض حالة الطوارئ في ولاية كنتاكي الأمريكية جراء الفيضانات

أعلن حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية آندي بيشير مصرع أربعة أشخاص جراء الفيضانات التي تسببت فيها العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة، معلنًا حالة الطوارئ في الولاية مع توقعات باستمرار هطول الأمطار.

وأصدر مركز الأرصاد الجوية الوطني تحذيرات من السيول المفاجئة في أجزاء من ولايتي كنتاكي وإنديانا، مشيرا إلى أن بعض مناطق جنوب غرب إنديانا شهدت هطول ما بين 4 و10 بوصات من الأمطار، مع احتمال هطول المزيد، فيما توقعت سلطات كنتاكي تسجيل ما يصل إلى 7 بوصات من الأمطار في بعض المناطق حتى ساعات المساء.

وأوضح حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ثلاثة من الضحايا لقوا حتفهم في مقاطعة ماديسون، فيما سُجلت الوفاة الرابعة في مقاطعة جاكسون نتيجة الفيضانات.

وذكرت سلطات الطب الشرعي في مقاطعة ماديسون، وفقاً لما أعلنته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم الأحد، أن اثنين من الضحايا، وهما رجل وامرأة، عُثر عليهما متوفيين داخل منزلهما بعد أن غمرت مياه الفيضانات جزءًا من مدينة ريتشموند بولاية كنتاكي؛ ما أدى إلى احتجاز عدد من السكان داخل منازلهم.

كما تم انتشال ضحية ثالثة من داخل مركبة حاصرتها مياه الفيضانات على طريق تيتس كريك بالقرب من مدينة ليكسينجتون، وفقًا لمكتب الطب الشرعي.

وأكد نائب كبير الأطباء الشرعيين في مقاطعة ماديسون، كارلوس كويل، أن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملياتها من منزل إلى آخر للبحث عن مفقودين في المناطق الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن بعض المناطق لا تزال غير قابلة للوصول بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأشار الحاكم إلى غمر عدد كبير من الطرق بالمياه في مقاطعة ماديسون، موضحًا أن ما لا يقل عن 12 طريقًا تابعًا للولاية خرجت عن الخدمة نتيجة الفيضانات.

وحث حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، السكان على توخي الحذر وتجنب القيادة، خاصة خلال ساعات الليل، بسبب ضعف الرؤية واستمرار الأمطار، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ نفذت بالفعل العديد من عمليات إجلاء الأشخاص من المنازل و المركبات التي حاصرتها المياه.

وفي شمال غرب كنتاكي، طلبت سلطات إدارة الطوارئ في مقاطعة بوليت من سكان أحد الطرق الريفية إخلاء منازلهم كإجراء احترازي عقب وقوع انهيار أرضي في منحدر أحد السدود، مؤكدة أن السد لا يزال متماسكًا ولا توجد مؤشرات على خطر انهياره بشكل وشيك.