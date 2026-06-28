محافظ الإسكندرية: تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والحد من الغش التجاري

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال العامة وضبط الأسعار والحد من الغش التجاري وإزالة كافة أشكال التعديات؛ حفاظًا على الصحة العامة.

ففي حي غرب، تم تنفيذ حملة مكبرة مفاجئة على عدد من المحال والسوبر ماركت والمصانع والمخازن بمنطقة مينا البصل بدائرة الحي؛ لمراقبة الأغذية وصلاحية السلع وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن إعدام 45 كجم من المواد الغذائية التالفة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، و6 عبوات حلوى منتهية الصلاحية، وتحرير 38 محضرا و7 إنذارات مخالفات تنوعت بين "عدم إعلان عن أسعار المنتجات وإعطاء فواتير شراء ومخالفة قانوني العمل والبيئة وعدم توافر تراخيص بمزاولة النشاط ومحاضر لمراقبة الغذاء".

كما تم التنبيه على المنشآت بالالتزام بالتقديم الي المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم، مع إزالة كافة الإشغالات وتعديات الكافيهات وأصحاب المحال التجارية على أرصفة المشاه وحرم الطريق العام، والتحفظ على 22 حالة إشغال متنوعًا وتم تحصيل 62 ألف جنيه غرامات فورية.

وفي حي الجمرك، تم إزالة 20 إعلانا مخالفا، ورفع وإزالة 76 حالة إشغال وتوسعة الطرق وتحقيق السيولة المرورية.

وفي حي أول المنتزة، تم إزالة 310 حالات إشغال خلال حملاته على عدة مناطق بالحي، وتسهيل حركة سير المارة وعدم تكدس السيارات والحفاظ على المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.