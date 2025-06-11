رجعها لـ صاحبها وهرب.. سيارة تطيح بـ 3 أشقاء على طريق الأوتوستراد بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق سيارة ملاكي لقيامه بدهس 3 أشقاء أثناء عبورهم طريق الأوتوستراد بنطاق مدينة نصر.

حيث كشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن الشاب دهس 3 أشقاء اثناء عبورهم طريق الأوتوستراد بمدينة نصر بـ سيارة صديق له وبعدها فر هاربا ونقلها إلى ورشة لإصلاحها بعدما أخبر صديقه بأنه ارتكب حادث مروري بالسيارة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على طريق الأوتوستراد ومصابين بنطاق مدينة نصر وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة بـ 3 أشخاص خلال عبورهم طريق الأوتوستراد وهروب قائدها وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على السائق وتم التحفظ على السيارة.