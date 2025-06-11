اشتكي لله.. عاصي الحلاني يطرح أحدث أغانيه باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

طرح الفنان اللبناني عاصي الحلاني احدث اغانيه بعنوان “اشتكي لله" على موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية .

وأغنية اشتكي لله هى اول اغاني عاصي الحلاني بأستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، والأغنية اباللهجة الخليجية ، وهى من كلمات الشاعر خالد فيرناس وألحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع.

احدث اغاني عاصي الحلاني

وكانت احدث اغاني الفنان عاصي الحلاني هى أغنية “الحق علينا” الذى حققت نجاحا كبيرا.

عاصي الحلاني: الثابت فى مشواري الفني هو إيماني بالوطن

وفى وقت سابق ، كان كشف المطرب الكبير عاصي الحلاني عن الثابت في مشواره الفني الطويل وقال في تصريحات ل"صدى البلد" أن الشيء الثابت في مشواري هو إيماني بالوطن والجذور.

وتابع:" ويشرفني وافتخر اني لبناني عربي من بعلبك لبنان وهذا مايجعلني افكر في كل عمل اقدمه حتي لايخرج عن طريق تلك المبادئ.

وكان قد كشف المطرب عاصي الحلاني عن ردود الفعل التي حصدها على أحدث أعماله الغنائية أربعين خمسين.