احذر من هذه الأطعمة.. قائمة الممنوعات لمريض التهاب المفاصل

التهاب المفاصل، مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص ويرجع ذلك لأسباب كثيرة، إلتهاب المفاصل، ليس مجرد ألم في المفاصل فحسب، بل هو رحلة يومية من التحدي والألم والمعاناة، التى يقابلها الكثير ما بين الشعور بالتيبس، التورم، وصعوبة الحركة، وبينما يركز كثير من المرضى على الأدوية والعلاجات الطبيعية لتخفيف الأعراض، يغفل الكثيرون عن أحد أخطر العوامل الخفية، وهو النظام الغذائي.

قائمة الممنوعات لمريض التهاب المفاصل

قائمة الممنوعات لمريض التهاب المفاصل

فالغذاء قد يكون سلاحًا ذو حدين؛ إما أن يخفف من حدة الالتهاب أو يزيد منه، لذلك من الضروري لمريض التهاب المفاصل أن يتعرف بدقة على الأطعمة التي قد تزيد من سوء حالته.

نستعرض لكم من خلال هذا المقال قائمة الأطعمة الممنوعة، مع شرح الأسباب العلمية وراء ذلك، وبعض البدائل الصحية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

قائمة الممنوعات لمريض التهاب المفاصل

1. السكريات المضافة

السكريات المضافة، وهي عبارة عن الحلوى، المشروبات الغازية، العصائر المحلاة، وحتى بعض أنواع الخبز، كلها مصادر خفية للسكريات المضافة التي ترفع من مستوى الالتهاب بالجسم بشكل ملحوظ.

عند تناول السكر بكميات كبيرة، يطلق الجسم مركبات تسمى المنتجات النهائية للجليكوزيل المتقدم، وهي مركبات تؤدي إلى استجابة التهابية قوية تضر بالمفاصل.

البديل الذكي

تناول الفواكه الطازجة باعتدال، واستخدام المحليات الطبيعية مثل العسل الخام أو شراب القيقب الطبيعي بكمية محدودة.

قائمة الممنوعات لمريض التهاب المفاصل

2. الدهون المتحولة والمشبعة

توجد الدهون المتحولة في العديد من المخبوزات الجاهزة، والوجبات السريعة، والمارجرين، بينما توجد الدهون المشبعة بكثرة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم.

تزيد هذه الدهون من إنتاج البروتينات الالتهابية في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة تورم وألم المفاصل.

البديل الذكي:

اختيار الدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر، والأفوكادو، والمكسرات النيئة.

3. الكربوهيدرات المكررة

يشمل ذلك الخبز الأبيض، الأرز الأبيض، المعكرونة المصنوعة من دقيق مكرر، والمعجنات.

هذه الأطعمة ترفع من مستوى السكر في الدم سريعًا، مما يؤدي إلى تحفيز العمليات الالتهابية على المدى الطويل.

البديل الذكي:

الأرز البني، الكينوا، الشوفان الكامل، والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

4. الأطعمة الغنية بالصوديوم

تناول كميات كبيرة من الملح يمكن أن يزيد من احتباس السوائل في الجسم، ما يضغط على المفاصل ويزيد الألم والتورم والإلتهابات.

يرتبط الصوديوم الزائد بزيادة الإجهاد التأكسدي في المفاصل، مما يؤدي إلى تدهور الغضاريف بمرور الوقت.

البديل الذكي

استخدام الأعشاب والتوابل الطبيعية مثل الزعتر، الكركم، والزنجبيل لتتبيل الطعام.

5. منتجات الألبان كاملة الدسم

بالرغم من احتوائها على الكالسيوم، إلا أن منتجات الألبان كاملة الدسم قد تحتوي على دهون مشبعة تزيد من حدة إلتهابات المفاصل.

لماذا؟

بعض الأشخاص قد يكون لديهم تحسس خفيف من بروتين الكازين الموجود في الحليب، مما يسبب التهابات إضافية في المفاصل.

البديل الذكي:

منتجات الألبان منخفضة الدسم أو البدائل النباتية مثل حليب اللوز، جوز الهند، أو الصويا.

6. اللحوم المصنعة

مثل النقانق، اللانشون، السلامي، واللحوم المدخنة والمملحة.

تحتوي على نسب عالية من المواد الحافظة، الصوديوم، والدهون غير الصحية التي تزيد من الالتهاب.

البديل الذكي

الاعتماد على مصادر البروتين النظيف مثل الأسماك الدهنية السلمون، السردين، الدجاج منزوع الجلد، أو البقوليات.

7. الكحول والكافيين الزائد

تناول الكحول بإفراط أو استهلاك كميات كبيرة من الكافيين قد يجهد الكبد والكلى ويؤثر سلبًا على توازن السوائل والتهاب المفاصل.

الكحول يضعف عملية إزالة السموم من الجسم، والكافيين المفرط قد يؤدي إلى فقدان الكالسيوم من العظام.

البديل الذكي:

تناول الماء بكميات كافية، شاي الأعشاب المضاد للالتهاب مثل الشاي الأخضر وشاي الكركم.