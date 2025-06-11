حريق هائل في مصنع أخشاب بالقطامية.. الخسائر بالملايين ولا إصابات

كشفت معاينة فرق الأدلة الجنائية في القاهرة ملابسات اندلاع حريق في مصنع أخشاب بمنطقة الألف مصنع في القطامية بدائرة القاهرة الجديدة.

حيث أشارت المعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن الحريق نشب في مصنع للأخشاب المعدة للتصنيع على مساحة 2500 مترا والتهمت كمية من المخزون على مساحة قرابة 250 مترا مخلفة خسائر بالملايين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق في مصنع أخشاب بمنطقة الألف مصنع في القطامية بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

حيث دفعت الإدارية العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء مدعومة بـ سيارة سلم هيدروليكي وخزان مياه وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى باقي أنحاء المصنع بدون إصابات أو خسائر بشرية.