السيطرة على حريق مخبز في صينية الواحات بأكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، على حريق التهم مخبزا أسفل الطريق الأوسطي في صينية الواحات بمدينة 6 أكتوبر، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل مخبز في صينية الواحات أسفل الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق مدعومين بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

انتهت قوات الحماية المدنية من اجراء عمليات التبريد لعدم تجدد النيران مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.