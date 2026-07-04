ازدهار صادرات نيجيريا يرفع الإيرادات إلى 1.2 مليار دولار خلال 5 أشهر

سجلت نيجيريا أداءً قويًا في قطاع الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بعدما بلغت قيمة الصادرات 1.218 مليار دولار مدعومة بارتفاع كبير في نشاط التصدير وزيادة ملحوظة في عدد حاويات التصدير التي تمت معالجتها.

وأشارت هيئة الجمارك النيجيرية إلى أن الصادرات تعافت بقوة بعد تراجعها في مارس الماضي، لتسجل ارتفاعًا متواصلًا خلال أبريل ومايو الماضيين، في ظل تسارع وتيرة التجارة الخارجية،حسبما ذكرت منصة "بيزنيس إنسايدر أفريكا".

وأرجعت الهيئة النمو إلى استمرار تطبيق إجراءات تسهيل التجارة، وتطوير عمليات التخليص الجمركي، واعتماد التكنولوجيا الحديثة وأنظمة إدارة المخاطر، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية.

كما ساهمت الجهود في زيادة الإيرادات الجمركية، وتحسين إدارة الحدود، والحد من الأنشطة غير المشروعة، بما يعزز التجارة المشروعة ويحمي المصالح الاقتصادية للبلاد.