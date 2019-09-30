نصائح سريعة تخلصك من آثار غسيل الاواني



بعد الانتهاء من المهام اليومية وغسيل المواعين وقبل وضع المرطبات، يجب نقع اليدين في حوض مملوء بالماء الدافئ لمدة عشر دقائق، مع إضافة قطرات من زيت اللافندر أو زيت الورد إلى الماء، وهو ما يجعل اليدين تمتصانه سريعا وتصبحان أكثر نعومة وحيوية.



الفازلين أو الجلسرين :



يفضل استخدام الفازلين يوميا قبل النوم أو الجلسرين ، وذلك للحصول على نتائج سريعة ومذهلة ، يوضع على اليدين بعد نقعهما في الماء الدافئ، مع الحرص على ارتداء القفازات القطنية أثناء فترة النوم؛ وهو ما يزيد من تركيز و ترطيب الفازلين على اليد وامتصاصه جيدا دون مسحه، وهو ما يجعلهما ناعمتين كالحرير صباحا.​​

تعاني جميع الفتيات والسيدات من مشكلة اليدين الجافة نتيجة غسيل الأوني الذى لا ينتهى ، لا يخلو أى يوم من استعمال الأطباق والأواني ،لذلك قدم موقع everydayhealth ،نصائح سريعة وفعالة لعلاج اليدين بعد غسيل الأواني جيدا .احرصي يوميا على تقشير جلد اليدين ،وذلك باستخدام المواد الطبيعية بانتظام، للتخلص من خلايا الجلد الميتة، التي تتجمع عليها وتسبب خشونتها الشديدة.