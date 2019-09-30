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رياضة

صوره وصلت لـ الخطيب .. تفاصيل أزمة صالح جمعة الأخيرة فى الأهلي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
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عمرو الحلوانى
فجر كريم خطاب مقم برنامج " سوبر تايم " عبر قناة تايم سبوتر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى مع ناديه وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه .

وقال كريم خطاب عبر برنامجه ان السبب وراء العقوبة المغلظة التى تم توقيعها على صالح جمعة ترجع إلى غيابه عن تدريبات اللاعبين المستبعدين من قائمة مواجهة كانو سبورت .

وأكد خطاب أن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول وصلت إليهم مجموعة من الصور الخاصة باللاعب والتى تأكد إنه أصبح خارج التركيز بشكل كامل مع الفريق وعاد إلى سابق عهده وانشغاله بأمور أخرى بعيدا عن كرة القدم .

وشدد خطاب أن الخطيب أمر بتوقيع عقوبة مالية على صالح جمعة وتوجيه انذار أخير له بضرورة الإلتزام والتركيز الكامل مع الفريق خلال الفترة المقبلة .
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