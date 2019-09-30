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رياضة

جلسة خاصة للسويسري فايلر مع رمضان صبحي بالتتش..تفاصيل

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:16 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو عليم
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي عقد جلسة مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث فايلر مع رمضان صبحي عن أهمية المباراة المقبلة،بجانب منحه بعض التعليمات الفنية استعدادًا للمباراة المقبلة أمام فريق الإنتاج الحربي.


ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة الإنتاج الحربي، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل، على ستاد السلام.

وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على كانو سبورت، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهم على ستاد برج العرب، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل لدور المجموعات، وكانت نتيجة الذهاب انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين دون رد.
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