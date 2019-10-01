لتلك الأسباب الجنية المصري ارتفاع بشكل كبير أمام الدولار الأمريكي

قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الجنية المصري يرتفع بشكل سريع للغاية أمام الدولار الأمريكي، نظرا لوجود وفر كبير في العملة، حيث تقوم الدولة المصرية بمجهودات كبري لتحسين الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات.



ونوهت، "الدماطي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، إلي أن هناك ارتفاع كبير في تحويلات المصريين للخارج، فضلا عن التطوير الكبير والسريع في الأستثمارات الأجنبية في مصر.



وتابعت، أن الدولة المصرية تعد من اهم الدول الجاذبة للاستثمار نظرا لوجود سعر فائدة كبير ومشجع للشركات والمستثمريين الأجانب.