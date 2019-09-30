أستاذ طاقة: السيارات الكهربائية على رأس أولويات الدولة بعد الغاز

قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية، إن الدولة تسعى حاليا إلى نشرة ثقافة السيارات الكهربائية، بجانب خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.



وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر،أن أسعار الغاز تساوي تقريبا ثلث سعر البنزين، وهي فائدة مباشرة للمواطن، وكذلك الحال فإن فاتورة الطاقة المستخدمة في سيارات النقل تقدر بنحو 9 مليارات جنيه مع البنزين، ستنخفض إلى 3 مليارات فقط، ما يعني توفير ثلثي الميزانية لمشروعات أخرى.



وأشار إلى أن السيارات الكهربائية هي المستقبل، في عالم التنقل، وكان لها رواجا كبيرا جدا خلال عامي 2018 و 2019 في جميع المعارض العالمية، لافتا إلى أن متوسط أسعارها يتراوح بين 25 ألف يورو و45 ألف يورو للسيارات الأوروبية، ومن 25 ألف دولار لـ 30 ألف دولار للفئات الاقتصادية.