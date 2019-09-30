أول تعليق من المدير الفني لنادي الزمالك على أزمة جينيراسيون السنغالي

علق الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أزمة جينيراسيون السنغالي، قائلا "رأيت كثيرا في تاريخ كرة القدم وما حدث مساء أمس غير مقنع".





وأضاف ميتشو، في لقائه بفضائية "أون سبورت"، أن نادي الزمالك التزام بكافة الإجراءات والتعليمات وتواجد داخل استاد برج العرب في الميعاد المحدد من أجل خوض اللقاء، معربا عن تعجبه التام لما صدر من شأن مسؤولي فريق جينيراسيون السنغالي دون توضيح الرؤية.





وأكد ميتشو، أن لاعبي نادي الزمالك على قدر المسؤولية من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير، معلقا "نعتمد على تشكيل ثابت ولكن سيتم الاعتماد على كافة اللاعبين".