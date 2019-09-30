Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من المدير الفني لنادي الزمالك على أزمة جينيراسيون السنغالي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:54 م
الصربي ميتشو مدرب
الصربي ميتشو مدرب الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
علق الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أزمة جينيراسيون السنغالي، قائلا "رأيت كثيرا في تاريخ كرة القدم وما حدث مساء أمس غير مقنع".

وأضاف ميتشو، في لقائه بفضائية "أون سبورت"، أن نادي الزمالك التزام بكافة الإجراءات والتعليمات وتواجد داخل استاد برج العرب في الميعاد المحدد من أجل خوض اللقاء، معربا عن تعجبه التام لما صدر من شأن مسؤولي فريق جينيراسيون السنغالي دون توضيح الرؤية.

وأكد ميتشو، أن لاعبي نادي الزمالك على قدر المسؤولية من أجل تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير، معلقا "نعتمد على تشكيل ثابت ولكن سيتم الاعتماد على كافة اللاعبين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار نادي الزمالك.. بهاء مجدي على أبواب الرحيل .. وميتشو يقود السفينة للبحث عن بطولات وحل الأزمات

كشري: ميتشو لديه خبرات أفريقية.. ولاسارتي يخطئ في إدارة المباريات

ميتشو: بطولة كأس مصر تحققت بعد 3 أسابيع من العمل الشاق

اخبار الرياضة.. عرض خيالي لـ محمد صلاح.. صدمة الأهلي لاتحاد الكرة.. تصريحات ميتشو.. ورسالة مارتن يول لـ مؤمن زكريا

صفقة جديدة فى الزمالك بفرمان صربي .. تعرف عليها

قرارمن ميتشو.. خالد بوطيب يرحل عن نادي الزمالك لهذا السبب

ترشيحاتنا

بعد خلافها مع تركي آل الشيخ .. إليسا تظهر في الرياض مصابة بـ ذراعها .. فيديو

جدول ناري لـ محمد صلاح مع ليفربول في شهر أكتوبر.. تعرف عليه

حسين فهمى يرد بقوة على محمد على ويكشف سر غيابه عن الجونة.. فيديو

محمد على راح فى الوبا.. الخرباوى يفجر مفاجأة مدوية عن أهداف الإخوان القادمة

كهربا ينضم إلى صفوف الأهلي وجيرالدو أول الراحلين

بـ فستان دانتيل أسود.. دينا الشربيني بإطلالة جذابة مع عمرو دياب ويسرا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة فرعونية.. شاهد| بسمة تخضع لجلسة تصوير ساحرة تبهر متابعيها

قبلة.. جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها من أليكس رودريجيز ..صور

شفاف ومشغول بالورود.. منة فضالي تتألق بالفستان الأبيض