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أخبار البلد

هيثم شرابي: قطر استغلت المساجد والجمعيات الخيرية لتجديد العناصر الإرهابية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 02:53 ص
صدى البلد
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أماني نوار
قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي أن تنظيم الإخوان يستعد منذ سنوات طويلة إلى التغلغل في المجتمع الأوروبي عن طريق الجمعيات الأهلية أو ما يسمى "المراكز الإسلامية" التي يديرها عناصر الإخوان في مدن القارة العجوز الكبرى، مثل لندن وميونخ وباريس وبروكسل وروما.

وأضاف هيثم شرابيفي تصريح لصدى البلد أن قطر استغلت هذه الجمعيات والمراكز والمساجد عن طريق ضخ تمويل وتجديد العناصر للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها

وأوضح هيثم شرابي ان قطر استغلت هذه الجمعيات والمراكز والمساجد عن طريق ضخ تمويل وتجنيد العناصر للانضمام الي التنظيمات الارهابية مثل القاعدة وداعش وجبهة النصرة وغيرها .

واكد هيثم شرابيأن تنظيم الإخوان يستغل احوال المهاجرين العرب والمسلمين في أوروبا عن طريق توفير المساعدات الإجتماعية وشحن الكراهية ضد المجتمع الأوروبي.

وأوضح هيثم شرابي ان قطر ساهمت في انشاء وتمويل مراكز ومنظمات تحت مسمى العمل الحقوقي مثل الكرامه التي يديىرها عبدالرحمن النعيمي المطلوب على قوائم الإرهاب .
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