تعليق ناري من عبد الحليم على عن أزمة التصويت لـ محمد صلاح.. فيديو

تحدث عبد الحليم علي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، حول أزمة التصويت لمحمد صلاح، خلال جائزة الأفضل بالعالم.



وقال عبد الحليم علي، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «ما حدث في أزمة صلاح ليس منطقيا، فإذا لم نسانده اليوم، متى سندعمه؟»، مضيفا: «صلاح حقه يزعل، لكن من الخطأ حذف تايتله كلاعب بمنتخب مصر».



وتابع عبد الحليم علي، «لا يجب تأويل إراحة صلاح من مباراة منتخب مصر وبوتسوانا بسبب الإجهاد لشئ آخر، وأتمنى إجادته مع الفراعنة الفترة المقبلة للتأهل إلى كأس العالم، والتتويج بكأس الأمم الأفريقية».



وأعرب عبد الحليم علي، عن تفضيله منح شارة قيادة المنتخب لأقدم لاعب، مضيفا: «أما إذا كان كابتن الفريق سيكون واحدا من اللاعبين الجدد، فلا مانع من منح الشارة لصلاح، كون فارق السن بينهما سيكون قريبا».