شاهد.. نائب تركي يفضح أردوغان ويكشف عن علاقته بخلايا داعش

عرض الإعلامى عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، مقطع فيديو لنائب تركى يوضح حقائق صادمة حول خلايا داعش فى تركيا، وهو يقول داخل البرلمان التركى: إن "تنظيم داعش إرهابى وخطير ولديه فى تركيا خلايا عديدة، وهناك عمليات مراقبة تقنية تبين أن داعش له كيان قائم بارز داخل تركيا، وقام بنقل 1800 إرهابى من تركيا إلى سوريا منذ 2011 دون وجود حملة أمنية بحقهم".



ومن جهته، قال اللواء دكتور سمير فرج، المدير الأسبق لإدارة الشئون المعنوية، خلال حواره بالبرنامج، إن تركيا الراعى الأكبر لداعش والإرهاب، وساعدتهم كثيرًا فى سوريا، موضحًا أن الدواعش الذين أصيبوا فى سوريا كان يتم علاجهم فى تركيا.



ونوه مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق إلى أن تركيا تواجه مشكلات كبيرة بسبب الأكراد المتواجدين على أراضيها وكذلك الأكراد المتواجدين فى شمال سوريا، مضيفًا ان أردوغان يريد السيطرة على شمال سوريا، وهذا الأمر سيتسبب له فى مشكلات صعبة.