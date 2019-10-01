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فن

محمد حماقي يشعل حفله الغنائي في الإسكندرية.. وينشر صورة منه

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 03:44 ص
محمد حماقي
محمد حماقي
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سعيد فراج
أشعل الفنان محمد حماقى، حفلًا غنائيًا ساهرًا بأحد الفنادق الكبرى فى الإسكندرية ، وذلك ليلة أمس الأثنين 30 سبتمبر، بحضور عدد كبير من الجمهور.

ونشر محمد حماقي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عدد من صور الحفل التي انتهت في منتصف الليل، وتفاعل فيها الجمهور بشكل واسع.

وقدم محمد حماقي، خلال الحفل عدد من الأغاني التي نالت إعجاب جمهوره فى الاسكندرية، ولعل من أبرز هذه الأغانى "بعدنا ليه"، و"كل يوم من ده"، و"يا ستار".

وينشغل حاليا محمد حماقى ببرنامج "ذا فويس" الذي يشاركه فيه المطربة أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد.
محمد حماقي يشعل حفله الغنائي في الإسكندرية.. وينشر صورة منه
محمد حماقي يشعل حفله الغنائي في الإسكندرية.. وينشر صورة منه
محمد حماقي يشعل حفله الغنائي في الإسكندرية.. وينشر صورة منه
محمد حماقي يشعل حفله الغنائي في الإسكندرية.. وينشر صورة منه
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