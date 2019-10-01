مفاجأة.. ممثل مصري يجسد شخصية صدام حسين في فيلم سينمائي أمريكي جديد

منذ رحيله وحتى اليوم، ورغم مرور أكثر من 13 عاما، لم يتوقف الحديث عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والذي تمتع بشخصية قوية لا يختلف حولها أحد رغم الخلاف حول سياساته التي اتبعها أيام حكمه.



ومنذ رحيله لم تتوقف الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي جسدت شخصية الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والتي من بينها الإعلان عن عمل سينمائي جديد حوله، لكنه في تلك المرة، داخل السينما الأمريكية (هوليوود).



الفنان المصري، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية «سيد بدرية» أعلن أنه سيجسد شخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عمل فني بهوليوود، ونشر ذلك من خلال حسابه الرسمي على فيس بوك، مع مجموعة من الصور بشكله الجديد في الفيلم الذي يجسد فيه شخصية صدام حسين.



الفنان المصري سيد بدرية، علق على صوره التي يجسد فيها دور الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، في السينما الأمريكية، قائلا: «مفاجأة الموسم سيد بردية يلعب دور مهيب الركن البطل صدام حسين»، وهو ما جعل التكهنات حول تلك طبيعة العمل الجديد في أنه يركز على شخصية الرئيس العراقي الأسبق لما كان له من مكانة وحضور كبير وكاريزما عالية.



تفاصيل العمل السينمائي الجديد لم يتطرق إليها الفنان سيد بدرية، و اكتفى بالتنويه إلى أنه سيعلن عن تفاصيل العمل الجديد الذي يجسد فيه شخصية الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عقب الإنتهاء من التصوير، وأنه لن يعلن عن أي تفاصيل إضافية قبل الانتهاء من تصوير العمل الجديد.