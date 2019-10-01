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أخبار العالم

استدعاء السفير القبرصي بالكويت .. لهذا السبب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:11 ص
نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية خالد الجارالله
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سمر صالح
كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن الوزارة ستستدعي اليوم سفير قبرص لدى البلاد، لبحث خروج المواطنين الكويتيين المحتجزين في قبرص وفقًا لما نشرت صحيفة "القبس".

وألقت شرطة مدينة «أيا نابا» السياحية القبرصية القبض على 10 كويتيين على الأقل واحتجزتهم رهن الاستجواب والتحقيق، وذلك في أعقاب مشاجرة دامية نشبت بينهم وبين عدد مماثل تقريبًا من السياح البريطانيين الذين تم نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج بعد تلقيهما إصابات من بينها طعنة.

وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي في وقت سابق، أن السفارة الكويتية في قبرص «عيّنت محاميًا لمتابعة قضية احتجاز مواطنين كويتيين على إثر مشاجرة مع سياح بريطانيين».
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