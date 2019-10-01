Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دار الإفتاء: غسيل الأموال بكل صوره محرم شرعًا ومجرم قانونًا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
حكم غسيل الأموال
حكم غسيل الأموال
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قالت دار الإفتاء ، إن ما يُطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعي، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظور شرعي، وهو تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي وهو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني، فضلًا عن أن ذلك قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، وهو في الأخير تحايل وتدليس وكذب حرَّمه الشرع.

من جانبه أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، ان عملية غسيل الأموال جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة كجرائم الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والآثار، مشددا على أن ما يطلق عليه غسيل الأموال أو تبييضها لا علاقة له بتطهير المال، وأن تغيير الاسم لا يغير حقيقة المسمى ولا يزيل حكمه.

وأضاف علام، فى معرض رده على سؤال ورد إليه يستفسر عن حكم غسيل الأموال، أن جريمة غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرا على المجتمع: اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا؛ حيث تسبب ضررا على الدخل القومى، وتدهورا للاقتصاد الوطنى، وتشويها للعمليات التجارية، وارتفاعا لمعدل السيولة المحلية بما لا يتوافق مع كميات الإنتاج؛ وإضعافا لروح المنافسة بين التجار، لافتا إلى أنه قد تقرر فى قواعد الشرع أن ما بنى على حرام فهو حرام، وما بنى على باطل فهو باطل، وكل ما بطل سببه فهو باطل، فإذا كان المال محرما، حرم كل ما استخدم فيه من أعمال.

وأكد مفتى الجمهورية أن ما يطلق عليه غسيل الأموال بدأ بمحظور شرعى، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظور شرعي، وهو تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التى بنيت على محرم؛ لأن ما بنى على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعى وهو الإضرار بالأوطان؛ لما فى استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطنى، فضلا عن أن ذلك قد يستخدم فى تمويل الحركات الإرهابية؛ مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، كما أنه تحايل وتدليس وكذب حرمه الشرع».

واختتم المفتي فتواه بقوله: «إن تقنين الأموال المحرمة بإدخالها فى مشاريع جائزة تهربا من العقوبة، هو أشبه بفعل اليهود الذين نهاهم الله عن الصيد يوم السبت، فنصبوا شباكهم يوم الجمعة، حتى يلحق بها الصيد يوم السبت، ثم أخرجوها من الماء يوم الأحد؛ مخادعة ــ فى زعمهم ــ لله تعالى وتحايل فى استباحة الصيد، فلم يمنعهم ذلك من العقوبة، ولم يرفع عنهم الجزاء، فكذلك تكسب المال من أوجه غير مشروعة ثم تقنين ذلك بالأوجه المشروعة لا يرفع الإثم عن فاعله».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء تحذر الشباب: الخطوبة مكروهة والزواج حرام في هذه الحالة

فتاوى تشغل الأذهان.. أمين الفتوى يوضح المدة التي يجوز فيها قصر الصلاة.. ويؤكد: يجوز لبس الباروكة تزينا للزوج.. والإفتاء: هذا جزاء حرمان الابن من أمه

الإفتاء: ضرب التلاميذ في المدارس غير جائز وفاعله أثم شرعًا

يستخدم في تمول العمليات الإرهابية .. المفتي:غسيل الأموال حرام شرعا

ترشيحاتنا

تفاصيل أغرب علاقة بين عمرو دياب وشيرين رضا من الحب والزواج إلى الانفصال والصداقة.. الهضبة يشدو لـ زوجته الأولى مرتين.. ويرتبط بصديقتها دينا الشربيني

محمد عمارة يفجر مفاجأة عن رأي اللاعبين في منح محمد صلاح شارة قيادة المنتخب.. فيديو

سعر الدولار اليوم 1 - 10 - 2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

بعد وفاته.. محمد الخامس زغدي يتصدر ترند جوجل في السعودية

هل تفرض الحكومة ضريبة 30 % على السيارات.. البرلمان يجيب

مفاجأة.. ممثل مصري يجسد شخصية صدام حسين في فيلم سينمائي أمريكي جديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إهمال أم.. تركت طفلتها بسيارة وذهبت لشرب الكحول وعادت لتجدها جثة

الآثار تكشف تفاصيل استرداد التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ من أمريكا.. صور

لكل اسم حكاية.. صان الحجر عاصمة مصر القديمة والمدينة العائمة على كنوز