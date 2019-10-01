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فن

تعرف على الفيديو الأعلى مشاهدة لـ محمد رمضان على يوتيوب

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:24 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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القسم الميدانى
نشر محمد رمضان فيديو له عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام " .

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا:" الڤيديو الأعلى مشاهدة على قناة إم بي سي مصر يوتيوب منذ نشأتها .. مشهد خناقة رفاعي الدسوقي تخطى ال٩٠ مليون مشاهدة #الحمد_لله #الاسطورة #ثقة_في_الله_نجاح دائمًا أبدًا " .

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

الاسطورة ـ منور يافنان ــ احلى مشهد والله

وبدأ محمد رمضان التحضير لفيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل عنوان "أسد أسود"، وهو من تأليف محمد دياب وإخراج خالد دياب، ومن المحتمل عرضه في 2020.

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