تعرف على الفيديو الأعلى مشاهدة لـ محمد رمضان على يوتيوب

نشر محمد رمضان فيديو له عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام " .وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا:" الڤيديو الأعلى مشاهدة على قناة إم بي سي مصر يوتيوب منذ نشأتها .. مشهد خناقة رفاعي الدسوقي تخطى ال٩٠ مليون مشاهدة #الحمد_لله #الاسطورة #ثقة_في_الله_نجاح دائمًا أبدًا " .وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :الاسطورة ـ منور يافنان ــ احلى مشهد واللهوبدأ محمد رمضان التحضير لفيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل عنوان "أسد أسود"، وهو من تأليف محمد دياب وإخراج خالد دياب، ومن المحتمل عرضه في 2020.