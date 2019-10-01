بقدم مكشوف.. نيرمين الفقي فى إطلالة ساحرة.. ومتابع: هو في كده

نشرت الفنانة الجميلة نيرمين الفقي صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وذلك من آخر جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام.



وقد علق متابعيها على صور الفنانة ميرمين الفقي، وقالوا: هو في كدة، انتي عسل ليه كدة، قمة الحلاوة، أحلى موزة بجد، وآخرون معبرون في تعليقاتهم عن مدى حبهم الشديد لها.



وارتدت نيرمين الفقي جمبسيوت باللون البينك باودر، وبفتحة من القدمين وقد كشفت على ساقيها، فيما ارتدت حذاء من نفس لون الجمبسيوت.



وتركت نيرمين الفقي شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال ينيها باللون الآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



واختارت نيرمين الفقي أن تبرز إطلالتها بارتداء بعض الإكسسورات البسيطة، حيث اختارت قرطين ناعمين، مع إسورة، وخاتم بسيط باللون الفضي، بالإضافة إلى اختيارها حقيبة يد بسيطة من نفس لون الجمبسيوت، وهو ما أبرز من إطلالتها.