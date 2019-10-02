حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام.. الإفتاء: جائزة بهذه الكميات فقط

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن استعمال جوزة الطيب في الطعام جائز شرعا ولا حرج فيه طالما أنها بالقدر القليل.



وأضاف شلبي، في رده على سؤال "ما حكم استخدام جوزة الطيب في الطعام؟ أن بعض الناس يقولون عنها أنها من قبيل المسكرات وبعضهم يقولون بأنها من المفترات أى اللى تضعف البدن، وهو ما عليه الفتوى بأنها من المفترات فطالما أنها بالقدر اليسير فلا حرج أما لو كانت بالقدر الكبير الذي يؤدي إلى ضعف البدن فلا تجوز.



واتفق الفقهاء على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذي لا يؤدي إلى التخدير أو السكر.



وتابع: فلا بأس بالتجارة في جوزة الطيب بالضوابط المقررة في أصول التجارة والتي تعتمدها منظمات الأغذية والصحة المحلية منها والدولية؛ إذ إن من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه الجائز، ومن استعملها على الوجه المحرم فالحرمة عليه وحده؛ لأن "الحرمة ما لم تتعين حلَّت".







