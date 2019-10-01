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رياضة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات اليوم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:34 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أٌقيم اليوم عدد من المباريات الهامة فى دوري أبطال أوروبا، بعدما استضاف يوفينتوس ليفركوزن، واكتسح فريق بايرن ميونخ مضيفه توتنهام بسبعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق يوفنتوس الإيطالى فوزًا على نظيره باير ليفركوزن الألمانى بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "إليانز ستاديوم".

وفي مباراة أخرى ومن نفس المجموعة حقق أتلتيكو مدريد الإسباني الفوز على لوكوموتيف موسكو بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء ترتيب المجموعات كاملًا كالآتي بعد مباريات اليوم.. 

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات اليوم
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