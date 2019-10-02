عمرو عبد الحميد يكشف عن انتهاكات نظام الحمدين ضد السوداني سليمان حامد

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن هناك بطلاً من أبطال ألعاب القوى سوداني الأصل يدعى سليمان حامد تم تجنسيه بالجنسية القطرية ولعب مع المنتخب القطري العديد من البطولات وحقق ميداليات عديدة، ومراكز مرموقة في ألعاب القوى.





وتابع عمرو عبد الحميد، أنه عندما تخطى عمره الثلاثين عاما وأصبح غير قادر على اللعب مرة أخرى، قاموا بسحب جنسيته والعديد من الانتهاكات بحقه.





وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، أن هذه عادة قطر تقوم بتجنيس لاعبين في كافة البطولات من أجل اللعب باسم الدولة القطرية ويقوموا برفع العلم القطري، وتحقيق ميداليات في الألعاب المختلفة لكي يزعموا أنهم لديهم انجازات رياضية، وعندما يتم التوقف عن اللعب بسبب عامل السن يقومون بسحب الجنسيات منهم.



