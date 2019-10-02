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توك شو

عمرو عبد الحميد يكشف عن انتهاكات نظام الحمدين ضد السوداني سليمان حامد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:56 ص
عمرو عبد الحميد
عمرو عبد الحميد
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قسم التوك شو
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن هناك بطلاً من أبطال ألعاب القوى سوداني الأصل يدعى سليمان حامد تم تجنسيه بالجنسية القطرية ولعب مع المنتخب القطري العديد من البطولات وحقق ميداليات عديدة، ومراكز مرموقة في ألعاب القوى.

وتابع عمرو عبد الحميد، أنه عندما تخطى عمره الثلاثين عاما وأصبح غير قادر على اللعب مرة أخرى، قاموا بسحب جنسيته والعديد من الانتهاكات بحقه.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، أن هذه عادة قطر تقوم بتجنيس لاعبين في كافة البطولات من أجل اللعب باسم الدولة القطرية ويقوموا برفع العلم القطري، وتحقيق ميداليات في الألعاب المختلفة لكي يزعموا أنهم لديهم انجازات رياضية، وعندما يتم التوقف عن اللعب بسبب عامل السن يقومون بسحب الجنسيات منهم.

وقال "سليمان حامد"، في الفيديو الذي عرضه الإعلامي:" قدمت الكثير لقطر، ورفعت العمل القطري وقلت النشيد الوطني القطري في مناسبات عدة، بعد شوية العمر بيمشي ، بدل ما اتكرم قالوا لي ليس لديك جنسية قطرية وقاموا بسحبها مني، حتى عيالي ما يعرفوا شيء عن السودان، هما مولودين في قطر، أنا ابتهدلت إيجار خدوا شبابي ورموني ، واللي زيي كتير ، تعرض لأشد أنواع الاضطهاد من الحكومة القطرية ".
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