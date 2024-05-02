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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يزور المركز الثقافي القبطي للتهنئة بعيد القيامة المجيد

صدى البلد

أكد رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الدينية والثقافية في تحقيق أهداف المجتمع التنموية والدفع بالمجتمع للأمام، لافتا إلى أن المصريين نسيج واحد وشركاء في وطن واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات.


جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة عين شمس، اليوم /الخميس/ المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي؛ لتهنئة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك في إطار حرص الجامعة على التواصل المجتمعي ودعم القيم الدينية والثقافية ونشر روح الإخاء بين أبناء الوطن . 


وخلال الزيارة، أعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره للأنبا إرميا، مشيدا بعلاقات التعاون الوثيقة التي جمعت ما بين جامعة عين شمس والكاتدرائية على مدار تاريخ طويل.


من جانبه، ثمن الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي زيارة رئيس الجامعة، مقدما الشكر علي هذه الروح الطيبة التي تعكس جهود جامعة عين شمس في تعزيز قيم التسامح والاعتدال والتعايش السلمي بين أطياف المجتمع، متمنيًا دوام الاستقرار والرخاء لوطننا الغالي الذي سيظل دائمًا في مقدمة الأمم، وأن يعم السلام والخير مصرنا الحبيبة.


وأعرب نيافة الأنبا إرميا عن استعداده لتعزيز التعاون مع الجامعة في كافة المجالات التي تخدم مصلحة المجتمع المصري.


وتبادل الطرفان مناقشة العديد من أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين في خدمة المجتمع.

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